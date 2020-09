In rete sono approdate delle clip italiane di, il quinto film animato della LAIKA arrivato nelle nostre sale il 17 settembre.

Una decina di giorni fa abbiamo appreso che la LAIKA ha dovuto licenziare alcuni dipendenti a causa dell’emergenza Coronavirus proprio a 15 anni dalla sua fondazione.

La compagnia “ha molto a cuore il benessere dei suoi dipendenti” ha commentato un portavoce all’Hollywood Reporter. “Senza prospettive a causa della pandemia, abbiamo licenziato 56 dipendenti con l’intenzione di assumerli nuovamente in futuro quando potremo espandere il numero di persone da poter ospitare nelle nostre strutture in tutta sicurezza”

Ad aprile l’amministratore delegato della compagnia Travis Knight aveva detto ai dipendenti che lo studio avrebbe temporaneamente chiuso i battenti pur continuando a pagare gli stipendi. La compagnia al momento ha 362 dipendenti: alcuni lavorano negli ufficio di Hillsboro, in Oregon, tutti gli altri da casa.

Mister Link è l’adorabile ed esilarante protagonista di questa avventurosa commedia molto vivace.

Sir Lionel Frost, è un avventuriero coraggioso, e al tempo stesso un uomo molto raffinato, che si considera il più grande investigatore del mondo in materia di creature mitologiche e mostri. Il problema è che nessun altro sembra pensarla così; decide quindi di mettersi alla prova con un viaggio nell’America del nord ovest, fino alle coste del Pacifico, per scoprire la creatura più leggendaria del mondo: quello che dovrebbe essere l’anello di congiunzione con le origini primitive dell’Uomo: Mister Link.

Mister Link è una bestia un po’ buffa, sorprendentemente intelligente e piena di sentimenti che Sir Lionel scoprirà. Probabilmente è l’ultimo della sua specie ed è irrimediabilmente solo e crede che Sir Lionel sia l’unico uomo in grado di aiutarlo. Insieme intraprenderanno un’audace ricerca in tutto il mondo per cercare dei lontani parenti di Mister. Link nella favolosa valle di Shangri-La.

Insieme all’intraprendente Adelina Fortnight, che possiede l’unica mappa conosciuta che indica la destinazione segreta, l’improbabile trio si imbarca in una tumultuosa avventura. Durante il viaggio i nostri impavidi esploratori incontreranno più pericoli di quanti avrebbero immaginato, inseguiti da misteriosi malfattori che cercano di impedire loro di portare a termine la missione.

In tutto questo il fascino disarmante di Mister Link e il suo costante buon umore, sono le basi emotive e comiche di questo divertente film per famiglie.