Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di NEXO Digital relativo all’arrivo di nelle sale italiane dal 19 al 25 marzo.

Trovate tutti i dettagli qua sotto, mentre, nella parte superiore della pagina, potete vedere il trailer.

Dal 19 al 25 marzo sarà il momento di MY HERO ACADEMIA. THE MOVIE 2 – HEROES: RISING, che arriva al cinema (elenco delle sale a breve su www.nexodigital.it) per una settimana di reunion di tutti i fan dopo il successo del primo film, che ha incassato più di 21 milioni di dollari in tutto il mondo.

In questo nuovo lungometraggio ritroveremo Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe 1- A. All Might, l’eroe numero 1 ammirato in tutto il mondo, a malincuore dovrà rinunciare al suo ruolo di simbolo della pace. Proprio per questo, una figura oscura che si muove dietro le quinte deciderà di uscire allo scoperto. E un Villain di nome Nine farà la sua comparsa…

My Hero Academia è il manga creato da Kohei Horikoshi con oltre 24 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questo nuovo cortometraggio conferma lo staff delle serie animate e del film precedente: il regista Kenji Nagasaki, lo sceneggiatore Yousuke Kuroda, il character designer Yoshihiko Umakoshi, il compositore della colonna sonora Yuuki Hayashi e lo studio di animazione Bones.

Per tutti i suoi fan, My Hero Academia racchiude un mondo intero: il videogioco per Playstation 4, che ha ottenuto ottime recensioni su tutti i siti specializzati; il vastissimo catalogo del merchandising che spazia dalle t-shirt alle tazze, dai mousepad fino ai calendari e portachiavi; le richiestissime action-figure; la serie televisiva in onda su Mediaset, giunta ormai alla terza stagione e diventata un classico dell’animazione giapponese.