Come previsto, la commedia condiretta da Michael Showalter, approderà il prossimo mese direttamente in streaming su Netflix /(sarebbe dovuta uscire il 3 aprile nelle sale americane). Per l’occasione è stato diffuso in rete il primo trailer sottotitolato in italiano.

Il lungometraggio sarà ufficialmente disponibile sulla piattaforma streaming dal 22 maggio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale di Lovebirds:

Una coppia (Issa Rae e Kumail Nanjiani) si ritrova involontariamente coinvolta in un misterioso caso di omicidio. Trascinati in circostanze estreme ed esilaranti, i due vivono un momento decisivo per la loro relazione mentre cercano di scagionarsi e salvare non solo la pelle, ma anche il loro rapporto.

Michael Showalter (Love,The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no) ha diretto il progetto. Kumail Nanjiani (Gli Eterni, Stuber – Autista d’Assalto, Silicon Valley) Issa Rae (La Piccola Boss, Il coraggio della verità – The Hate U Give) sono i protagonisti del lungometraggio.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 22 maggio 2020.

Cosa ne pensate del trailer di The Lovebirds? Diteci la vostra nei commenti!

