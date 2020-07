Ieri abbiamo scoperto chesarà presentato nel corso dell’edizione virtuale del Comic-Con di San Diego – Comic-Con@Home – che partirà la settimana prossima.

A comunicarlo i 20th Century Studios con un nuovo spot che oggi è disponibile anche in italiano e che potete potete ammirare qui in alto: l’appuntamento è fissato a giovedì 23 luglio alle 23:00 in compagnia dei protagonisti del film Anya Taylor Joy, Maisie Williams, Henry Zaga, Blu Hunt, Charlie Heaton e del regista Josh Boone.

Il film al momento ha una data d’uscita fissata al 28 agosto.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

I 20th Century Fox Studios hanno sviluppato il film con Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.

