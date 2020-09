Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

No Time To Die di Cary Fukunaga 12 novembre 2020

La Universal ha diffuso online una nuova featurette sottotitolata in italiano dedicata a, il nuovo film di James Bond con Daniel Craig per l’ultima volta nei panni dell’agente 007, nello specifico al villain Safin, interpretato dal premo Oscar Rami Malek.

Il Bond movie sarà nei cinema italiani a partire dal 12 novembre.

Il film sarà distribuito dalla MGM con Annapurna negli USA e dalla Universal nel resto del mondo. Tra i luoghi scelti per le riprese la Giamaica, la Norvegia, l’Italia e Londra.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Cosa ne pensate di questa nuova featurette di No Time to Die e quanto attendete l’uscita della pellicola con Daniel Craig e Rami Malek diretta da Cary Fukunaga? Come sempre potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce a questo articolo.