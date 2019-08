È da oggi disponibile in edizione Digitale, Dvd, Blu-ray e 4K UHD Noi , il film diretto da(Scappa – Get Out) approdato nelle nostre sale lo scorso marzo.

Il premio Oscar Jordan Peele segue il successo della sua hit al botteghino, Scappa – Get Out, con l’eccellente e terrificante Noi. Classificato Certified Fresh su Rotten Tomatoes con un indice di gradimento del 94%, il film è stato acclamato dalla critica come un “colossale successo di cinema” (Richard Brody, The New Yorker) e “sarà necessario vederlo più e più volte” (Emily Yoshida, New York Magazine/Vulture). I fan di tutto il mondo possono ora sciogliere il mistero con oltre 50 minuti di contenuti speciali per immergersi nella mente di Jordan Peele, nel suo processo di creazione e produzione filmica e nel simbolismo nascosto in Noi. Il fenomeno globale arriva quindi in Dvd, Blu-ray e Digital HD a partire dal 28 agosto 2019 con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Con incredibili interpretazioni assolutamente da non perdere da parte del premio Oscar Lupita Nyong’o (Black Panther, 12 anni schiavo), Winston Duke (Black Panther), la vincitrice dell’Emmy Elizabeth Moss (The Handsmaid’s Tale, Mad Men) e Tim Heidecker (The Comedy, Tim & Eric’s Bedtime Stories), Noi si presenta come “l’horror più fuori dagli schemi dell’ultimo decennio” (Nathaniel Brail, Heroic Hollywood). I cinefili e gli amanti dell’horror saranno finalmente liberi di guardare Noi più e più volte per svelare tutti i suoi segreti più oscuri. Sosia e tema del doppio. Hands Across America. Lo schiaccianoci. I conigli. Il versetto della Bibbia, Geremia 11:11. I temi chiave e l’immaginario di Noivengono portati alla luce del sole e spiegati all’interno di straordinari contenuti extra delle edizioni home video, come ad esempio la featurette La Dualità in Noi, in cui Jordan Peele approfondisce nel dettaglio molte delle idee alla base del film.

Ambientato ai giorni nostri lungo l’iconica costa della California del Nord, Adelaide Wilson, (Nyong’o) fa ritorno riluttante alla sua casa d’infanzia sul mare con il marito Gabe (il Winston Duke di Black Panther) e i due figli (Shahadi Wright Joseph e Evan Alex) per un’idilliaca vacanza estiva. Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide capisce che qualcosa di brutto sta per accadere alla sua famiglia. Quando cala l’oscurità, i Wilson vedono sul vialetto di casa la sagoma di quattro figure che si tengono per mano, ma capiscono presto che questo è solo l’inizio dei loro problemi non appena scoprono che si trovano davanti a sosia di loro stessi.

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI NEL FORMATO BLU-RAYTM:

Esplorare le scene – Il making-of di tre iconiche scene del film tra cui il massacre di casa Tyler, il rapimento di Jason ed il flashback sottoterra di Adelaide

Massacro da sette secondi

E’ una trappola

Rivoglio solo la mia bambina

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI BLU-RAYTM e DVD:

La dualità in Noi – Jordan Peele analizza a fondo alcuni dei temi chiave e l’immaginario di Noi – tra cui il tema del doppio, Hands Across America, la scena di ballo dello Schiaccianoci, i conigli e la citazione del versetto 11:11.

I mostri dentro di Noi – Scopri come questo cast eccellente è stato in grado di trovare i propri personaggi, che stessero interpretando uno degli Wilson o uno dei misteriosi ed inquietanti doppi.

Legati tra di loro formano il nostro doppio – La produzione di un film è difficile. Produrre un film in cui tutto il cast principale fa due ruoli diversi può rivelarsi un vero rompicapo. In questa featurette, i film-maker, il cast e la troupe parlano di alcune delle sfide tecniche nel realizzare il film, oltre che di alcune scelte di design per i personaggi.

Ridefinire un genere: un horror firmato Jordan Peele – Nell’arco di soli due film, Jordan Peele ha saputo creare per se stesso una voce artistica di assoluto valore. Scoprite cosa dicono di lui il cast e la troupe mentre descrivono cosa lo rende unico, oltre ai pensieri dello stesso Jordan riguardo a ciò che lo ispira e al rapporto tra horror e commedia.

Come nasce Red – Attraverso l’uso di materiale dietro le quinte tra un ciak e l’altro, scopriamo da più vicino l’intensa ed affascinante interpretazione di Lupita Nyong’o nei panni di Red.

Scene eliminate

Non ti sono nemmeno vicino

La stagione dei conigli

Che figata

Legname

La P è silenziosa

Voglio andare a casa

Moriremo tutti – Fuorionda esilaranti della conversazione tra Winston Duke e Tim Heidecker sulla spiaggia.

Sia quelli di sopra, sia quelli di sotto: una grande danza a due – Una versione estesa della sequenza di danza del film, che passa da un’Adelaide adolescente al saggio fino a Red nel mondo sottoterra.