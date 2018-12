La 20Th Century Fox ha diffuso online un nuovo spot di Once Upon a Deadpool, la versione “per ragazzi” (cioè con rating PG-13) di

Nel promo, che trovate nella parte superiore della pagina, Fred Savage ha qualche domanda… selvaggia da fare al nostro Mercenario Chiacchierone, quesiti che ruotano quasi tutti intorno alla domanda “Perché questa cosa?”. Le risposte spaziano dal “Perché sono un fan di La Storia Fantastica” a “Lo sai, i soldi” passando per “C’è la Disney”.

In Once Upon a Deadpool il film originale Deadpool 2 è stato rimontato e “inserito” all’interno di una cornice narrativa scritta da Rhett Reese, Paul Wernick e Ryan Reynolds. Questa cornice è stata girata nell’arco di una giornata in maniera molto estemporanea.

Per ogni biglietto cinematografico venduto verrà donato 1 dollaro all’associazione F-ck Cancer, rinominata per l’occasione Fudge Cancer.

