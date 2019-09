A un mese dall’uscita nelle sale nipponiche,, il quattordicesimo lungometraggio cinematografico di, ha raggiunto al botteghino giapponese lo straordinario traguardo di(circa quarantadue milioni di Euro).

Per celebrare questo risultato, Toei ha distribuito un nuovo trailer del film, nel quale si possono vedere i numerosi personaggi del manga che vi appaiono.

Il mangaka Eiichiro Oda ha scritto un messaggio ai fan per commentare la notizia, nel quale ringrazia il regista Takashi Otsuka. L’autore ha inoltre sottolineato la presenza di speciali proiezioni in cui gli spettatori possono esultare durante il film (pratica altrimenti vista di cattivo occhio in Giappone) e altre in 4DX (esperienza in realtà aumentata simile ai Cinema disponibile nei parchi di divertimento, con sedili mobili ed effetti speciali che interagiscono sullo spettatore, come vento, acqua e profumi).

La pellicola, supervisionata dallo stesso Oda e volta a celebrare il ventennale dell’anime, vede Monkey D. Rufy e la sua ciurma partecipare alla fiera mondiale dei pirati su invito dell’organizzatore Buena Festa. Lì dovranno affrontare Douglas Bullet, un potente pirata che ha mangiato il Frutto del Diavolo Clank Clank, grazie al quale è in grado di assemblare qualunque oggetto per creare armature e veicoli da utilizzare in combattimento.

In Italia potremo vedere Stampede sul grande schermo a partire dal prossimo 24 ottobre, mentre il suo avvento in home video è previsto per i primi mesi del 2020. Il fumetto viene pubblicato da Edizioni Star Comics.

