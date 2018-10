Netflix ha diffuso oggi il nuovo trailer ufficiale e la locandina di, il film di David Mackenzie con protagonisti Chris Pine, Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh e Billy Howle.

Presentato in apertura al Toronto International Film Festival, Outlaw King racconta la vera storia di Robert the Bruce, o Roberto I di Scozia, che nel corso di un anno straordinario passa da nobile sconfitto a re riluttante e poi a eroe fuorilegge durante l’opprimente regime di occupazione di Edoardo I d’Inghilterra in Scozia. Robert conquista la corona scozzese e raduna un appassionato gruppo di uomini per lottare contro la potete armata del re tiranno e del suo irascibile figlio, il Principe di Galles.

Potete vedere il trailer qui sopra, mentre qui sotto trovate la nuova locandina. L’uscita su Netflix è prevista per il 9 novembre.