A Lucca Comics & Games oggi è lo: in occasione del panel dedicato a Star Trek: Picard , il protagonista Patrick Stewart ha ricevuto un importantissimo omaggio: un posto d’onore nella Walk of Fame. Qui sopra potete vedere il video in cui l’amato attore lascia le sue impronte e l’autografo nella piastra di cemento che verrà poi aggiunta a quelle di tanti altri artisti del mondo del cinema, dei fumetti e dei videogiochi.

Assieme a lui hanno partecipato all’incontro con i fan anche gli attori Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd ed Evan Evagora. Il pubblico del Teatro del Giglio è stato deliziato anche da un fuori programma, nel quale Stewart non è riuscito a trattenersi dal recitare Shakespeare nel teatro di Puccini. Abbiamo ripreso l’emozionante scena per voi:

Si tratta di un monologo di Oberon, in Sogno di una Notte di Mezza Estate, Atto 2, Scena 1:

“I know a bank where the wild thyme blows,

Where oxlips and the nodding violet grows,

Quite over-canopied with luscious woodbine,

With sweet musk-roses and with eglantine”