Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Illumination ha diffuso in rete un nuovo teaser trailer di, il film d’animazione in arrivo quest’anno nelle sale e diretto da Chris Renaud.

Vi ricordiamo che il primo capitolo, approdato nelle sale nel 2016, ha incassato ben 875 milioni di dollari a fronte di un budget di 75.

Il video, che potete vedere nella parte superiore della pagina, ci mostra Daisy, personaggio doppiato da Tiffany Haddish.

Queste le note di produzione:

Pets – Vita da animali 2 è il sequel del blockbuster dell’estate 2016 che racconta dei nostri animali domestici e di come vivono le loro giornate quando li lasciamo soli per andare a scuola o a lavoro. Chris Meledandri, fondatore e CEO della Illumination, e la sua collaboratrice di lunga data Janet Healy tornano in veste di produttori per questo nuovo capitolo, sequel della commedia che ha avuto il miglior debutto di sempre per un film originale, d’animazione e non. Pets – Vita da animali 2 vedrà il ritorno dello sceneggiatore Brian Lynch (Minions), e sarà ancora una volta diretto da Chris Renaud (la serie Cattivissimo Me, Lorax – Il guardiano della foresta).