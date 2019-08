Entertainment Tonight ha vistato il set di, il nuovo adattamento del romanzo di Louisa May Alcott scritto e diretto da

Tra poche ore arriverà il primo trailer del film (qui vi abbiamo mostrato alcune immagini), ma intanto l’emittente statunitense ci regala un primo sguardo al film con alcuni dietro le quinte e interviste dal set.

Potete ammirarlo qui in alto.

Come noto, la storia tratta dal romanzo del 1869 di Louisa May Alcott è incentrata sulle vite di quattro sorelle: Meg, Jo, Beth e Amy. L’adattamento più noto è quello del 1994 diretto da Gillian Armstrong con Winona Ryder, Susan Sarandon, Claire Danes e Kirsten Dunst.

Nel cast del film troviamo Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Laura Dern, Chris Cooper, Bob Odenkirk e James Norton.

L’uscita del film, prodotto da Amy Pascal, Denise Di Novi e Robin Swicord per la Columbia Pictures su supervisione di Andrea Giannetti, è fissata per il 25 dicembre del 2019. Per quanto riguarda il nostro territorio, invece, non è stata ancora fissata una data d’uscita, ma vi terremo aggiornati.

Questa la sinossi del romanzo: