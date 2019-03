Il cast principale dell’iconica commedia del 1994si trova riunito oggi a 22 anni dall’uscita del film per un breve “mini-film” realizzato in occasione del Red Nose Day 2019 per la BBC.

Il video, intitolato One Red Nose Day And A Wedding, verrà mandato in onda su BBC1 il 15 marzo. Nel cast del progetto, come potete vedere nel teaser qua sopra, sono presenti Hugh Grant (Charles), Andie MacDowell (Carrie), James Fleet (Tom), Kristin Scott Thomas (Fiona), John Hannah (Matthew), David Bower (David), David Haig (Bernard), Rowan Atkinson (Padre Gerald) e molti altri.

In attesa di vedere il progetto in rete diteci cosa ne pensate nei commenti!