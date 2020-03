Nota: i Razzie 2020 sono stati annunciati tre giorni fa, purtroppo siamo riusciti a segnalarli solo oggi, ci scusiamo con i lettori!

È Cats a vincere la quarantesima edizione dei Razzie Awards, i premi assegnati dalla The Golden Raspberry Award Foundation ai peggiori film dell’anno scorso. Solitamente i Razzie si tengono il giorno prima degli Oscar, ma la stagione “compressa” dei premi di quest’anno, dovuta alla decisione di fissare gli Academy Awards a inizio febbraio, ha comportato uno slittamento.

Il risultato, in piena crisi Coronavirus, è una “Lock-Down Edition”, con l’annuncio dei vincitori via YouTube: a trionfare quest’anno è musical flop diretto da Tom Hooper con ben sei premi, incluso quello per il Peggior Film.

Avevamo previsto uno show colossale, con un numero d’apertura parodistico, degli sketch comici, celebrità tra i presentatori e The Whole Balla Wax. Ma a causa di circostanze impreviste – note come Coronavirus – abbiamo deciso di presentare un video più intimo, adatto alla visione in quarantena.

Ed ecco tutti i premi:

PEGGIOR FILM

Cats PEGGIOR ATTORE

John Travolta / The Fanatic & Trading Paint PEGGIORE ATTRICE

Hilary Duff / The Haunting of Sharon Tate PEGGIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Rebel Wilson / Cats PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

James Corden / Cats PEGGIOR COPPIA SULLO SCHERMO

Qualsiasi palla di pelo mezzo felina / mezzo umana / Cats PEGGIOR SCENEGGIATURA

Cats / Screenplay by Lee Hall and Tom Hooper PEGGIOR REGISTA

Tom Hooper / Cats PEGGIOR REMAKE, RIP-OFF o SEQUEL

Rambo: Last Blood PEGGIOR DISPREZZO PER LA VITA UMANA E LA PROPRIETÀ PUBBLICA

Rambo: Last Blood RAZZIE® PREMIO DEL RISCATTO

Eddie Murphy / Dolemite Is My Name

Ed ecco i premi per ciascun film:

Cats : 6

: 6 Rambo: Last Blood : 2

: 2 The Fanatic : 1

: 1 The Haunting of Sharon Tate : 1

: 1 Dolemite is my Name: 1

Cosa ne pensate? Potete dircelo qui sotto o sul forum!