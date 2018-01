La 20th Century Fox ha diffuso il secondo trailer di, adattamento cinematografico del romanzo di spionaggio di Jason Matthew distribuito dalla 20th Century Fox.

Alla regia Francis Lawrence – regista degli ultimi 3 Hunger Games – e nei panni della tormentata protagonista Jennifer Lawrence. Accanto a lei anche Joel Edgerton, Matthias Shoenaerts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker, Charlotte Rampling.

Potete ammirare il trailer in lingua italiana qui in alto, in originale a seguire.

L’uscita è fissata al 3 marzo 2018.

Lo script è firmato da Eric Warren Singer (American Hustle). Qui di seguito vi proponiamo una sinossi del romanzo: