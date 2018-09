Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nella parte alta della pagina trovate la nostra videorecensione di, film interpretato da Sabrina Ferilli, Sergio Castellitto, Matilde Gioli e Antonella Attili, in uscita nelle nostre sale il 27 settembre 2018.

A seguire, dopo la sinossi, potete ascoltare il podcast.

Sergio (Sergio Castellitto), carpentiere, e l’ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro parenti. Quando Sergio e Sabrina scoprono che non c’è nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie famiglie in un viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.