Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Esce oggi nei cinema italiani, il film diretto da Valerio Mastrandrea e interpretato da Chiara Martegiani, Renato Carpentieri, Stefano Dionisi, Arturo Marchetti.

Qui sopra potete vedere la nostra videorecensione, mentre subito sotto la sinossi ufficiale trovate il podcast audio: