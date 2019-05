Netflix ha diffuso in rete il primo trailer sottotitolato in italiano di Rim of the World, sci-fi action diretto da McG (Terminator: Salvation) in arrivo sulla piattaforma streaming il 24 maggio.

Del cast fanno parte Jack Gore, Miya Cech, Benjamin Flores Jr., Alessio Scalzotto e Andrew Bachelor.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster e la sinossi:

Durante un campo estivo, quattro adolescenti disadattati devono unirsi per sconfiggere le proprie paure e salvare il mondo dagli alieni.

