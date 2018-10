Nella parte superiore della pagina potete trovare il trailer italiano di, il lungometraggio con protagonista

Diretto da Otto Bethurst (Peaky Blinders) il film è una storia delle origini – con un taglio inedito e revisionista – del personaggio di Robin Hood.

L’uscita del nelle sale americane è prevista per il 21 novembre 2018.

Ecco la sinossi:

Il segreto della leggenda di Robin Hood in un entusiasmante film d’azione e avventura. Al ritorno dalle Crociate, Robin di Loxley (Taron Egerton) scopre che l’intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L’ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così a tramare per organizzare un’audace una rivolta contro la potente Corona d’Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra (Jamie Foxx). Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto.

Il cast è composto da Taron Egerton (“Kingsman: Secret Service”, “Eddie the Eagle – Il coraggio della follia”) è Robin Hood. Il premio Oscar Jamie Foxx (“The Amazing Spider-Man 2 – Il Potere di Electro”, Django Unchained”, “Ray”) è Little John. Jamie Dornan (“Cinquanta Sfumature di Grigio”) è Will Scarlet. Eve Hewson (“Il Ponte delle Spie”) è Marion. Ben Mendelson (“Rogue One: A Star Wars story”) è lo Sheriffo di Nottingham. Prodotto da Leonardo di Caprio e Jennifer Davisson con la loro Appian Way, assieme alla Safehouse Productions, il film è diretto da Otto Buthurst.

