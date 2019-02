Extra Rocketman: Taron Egerton sulla trasformazione in Elton John Le note di Tiny Dancer accompagnano questa interessante featurette di Rocketman, il biopic su Elton John con protagonista Taron Egerton, la star di Kingsman. Pubblicato da BadTaste.it su Martedì 19 febbraio 2019

Blue jean baby, L.A. lady, seamstress for the bandPretty eyed, pirate smile, you’ll marry a music manBallerina, you must have seen her dancing in the sandAnd now she’s in me, always with me, tiny dancer in my hand

Le note di Tiny Dancer accompagnano la nuova featurette di di Rocketman, il biopic su Elton John con protagonista Taron Egerton, la star di Kingsman.

La regia è di Dexter Fletcher, mentre lo script è di Lee Hal. Alla produzione Matthew Vaughn e la sua Marv Films, insieme a John e a David Furnish.

Nel cast, accanto a lui, troviamo Bryce Dallas Howard, Jamie Bell e Richard Madden. Il film arriverà nelle nostre sale il 30 maggio.

La trovate nella parte superiore della pagina.

Il film è descritto come “un musical fantasy epico sulla storia umana non censurata degli anni di maggiore successo di Sir Elton John“.