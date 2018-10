Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Presentato alla Festa del Cinema di Roma,è un film diretto da Matthew Heineman e interpretato da Rosamund Pike, Jamie Dornan, Stanley Tucci, Tom Hollander.

Qui sopra trovate la nostra videorecensione, mentre subito sotto la sinossi ufficiale trovate il podcast audio:

Marie Colvin, reporter di guerra per il britannico “Sunday Times”, si impegna in prima linea nei luoghi distrutti dai conflitti armati: lo Sri Lanka, dove perde la vista da un occhio; l’Iraq, dove scopre una fossa comune piena dei corpi di persone uccise dal regime di Saddam; l’Afghanistan, dove testimonia gli attacchi dei talebani ai civili locali e ai convogli di aiuti statunitensi; la Libia della Primavera araba; la Siria, dove 28.000 civili sono tenuti in trappola in condizioni brutali. Intanto vince il premio di giornalista britannico dell’anno, soffre di disturbo da stress post-traumatico, si innamora di un uomo d’affari, si fa tentare dal desiderio di una vita normale, senza però mai rinunciare a raccontare le storie di chi ha bisogno.