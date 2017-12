Sono state annunciate le nomination alla 24esima edizione degli Screen Actors Guild Awards, i premi dell’associazione degli attori di Hollywood che assegnerà i suoi premi il 21 gennaio 2018.

Storicamente, i SAG Awards sono un forte indicatore per gli Oscar: in particolare, il premio al miglior cast d’insieme corrisponde più o meno all’Oscar a miglior film, e spessimo i due vincitori coincidono. Così non è stato l’anno scorso, quando il premio al miglior cast d’insieme è andato a Il Diritto di Contare (l’Oscar invece è andato a Moonlight). L’anno scorso quattro dei cinque nominati al miglior cast d’insieme hanno ottenuto la nomination a miglior film. Buona parte dei membri della Screen Actors Guild appartengono all’Academy, dove la componente attori è la più numerosa. Ecco quindi che come regola generale i nominati come migliore attore, attrice e non protagonisti poi generalmente ottengono la stessa nomination agli Oscar.

Ecco le nomination di quest’anno, ovviamente l’assenza di Chiamami col tuo Nome di Luca Guadagnino nella categoria miglior cast d’insieme indebolisce le sue possibilità di vincere l’Oscar come miglior film (stesso dicasi per The Shape of Water), mentre la presenza di Timothée Chalamet incrementa di molto le chance del giovane attore. L’altro grande favorito, al momento, alla corsa agli Academy Awards è Lady Bird, prontamente nominato a un SAG.

MIGLIOR CAST D’INSIEME

“The Big Sick”

“Get Out”

“Lady Bird”

“Mudbound”

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

MIGLIORE ATTRICE

Judi Dench, “Victoria & Abdul”

Sally Hawkins, “The Shape of Water”

Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Margot Robbie, “I, Tonya”

Saoirse Ronan, “Lady Bird”

MIGLIOR ATTORE

Timothée Chalamet, “Call Me by Your Name”

James Franco, “The Disaster Artist”

Daniel Kaluuya, “Get Out”

Gary Oldman, “Darkest Hour”

Denzel Washington, “Roman J. Israel, Esq.”

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Mary J. Blige, “Mudbound”

Hong Chau, “Downsizing”

Holly Hunter, “The Big Sick”

Allison Janney, “I, Tonya”

Laurie Metcalf, “Lady Bird”

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Steve Carell, “Battle of the Sexes”

Willem Dafoe, “The Florida Project”

Woody Harrelson, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Richard Jenkins, “The Shape of Water”

Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!