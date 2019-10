Come sapete, dopo essere sbarcato al cinema Shining – Extended Edition è disponibile in home video e dal 31 ottobre, per una settimana, sarà disponibile gratuitamente, anche in 4K, su Infinity.

Per l’occasione noi di BadTaste.it insieme a Stanlio Kubrick dei 400 Calci abbiamo avuto l’opportunità di presentare una proiezione speciale del film a Lucca Comics & Games: qui sopra potete vedere la nostra introduzione!

Il film, presentato al cinema Astra da Infinity in collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia in lingua originale con sottotitoli in italiano, include 24 minuti di scene inedite per un totale di 144 minuti di durata. Nella versione italiana, Giancarlo Giannini presta sempre la sua voce al personaggio di Jack Torrance.

Considerato come uno dei più grandi film horror mai realizzati, Shining è stato diretto e prodotto da Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Stephen King, e vede il Premio Oscar Jack Nicholson vestire i panni dell’iconico personaggio Jack Torrance. Nel cast anche Shelley Duvall, che interpreta Wendy Torrance. Nel 2018 Shining è stato selezionato dalla Library of Congress tra i film da preservare nella United States National Film Registry in quanto “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo”.

Vi ricordiamo che il sequel di Shining è al cinema da oggi: Stanley Kubrick’s Doctor Sleep.