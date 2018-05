Han Solo ha incontrato Han Solo.è letteralmente “entrato in scena” durante un’intervista concessa dain vista dell’uscita nelle sale del secondo spin-off cinematografico di

Il giovane attore interpreta la canaglia spaziale in Solo: A Star Wars Story, diretto da Ron Howard. Ford, com’è noto, è stato l’iconico volto del personaggio in quattro degli otto capitoli della saga cinematografica principale (nella trilogia originale, uscita tra il 1977 e il 1983, e ne Il Risveglio della Forza di J.J. Abrams).

“Spostati dalla mia sedia” ha intimato Ford facendo “irruzione” insieme a un divertito Ron Howard, destando non poco stupore tra i presenti.

Trovate il video di quanto accaduto sia in alto che qui di seguito:

The only thing better than one Han Solo is two. ❤️ Harrison Ford dropped by @CameronMathison‘s interview and surprised #SoloAStarWarsStory star Alden Ehrenreich! The full interview will be on https://t.co/issuFApt4j tomorrow. 🙌 pic.twitter.com/5hy4GoZrhg

— Entertainment Tonight (@etnow) 12 maggio 2018