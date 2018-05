Secondo ComicBook,– com’è più che possibile aspettarsi – conterrà un gran numero di riferimenti alla trilogia originale di. Il secondo spin-off della saga, com’è noto, tratta di personaggi introdotti in(Han e Chewie) e ne(Lando Calrissian, presente anche ne).

In uno dei nuovi promo del film di Ron Howard, il sito ha individuato quello che potrebbe (il condizionale è ancora d’obbligo) essere un parziale riferimento a Il Ritorno dello Jedi. Alla fine del promo, vediamo Han e Chewie in catene e, dietro di loro, sembra esserci Lando in abiti simili a quelli indossati nel palazzo di Jabba the Hutt nel film di Richard Marquand. Per esserne certi, o per smentire tale ipotesi, è probabile occorra attendere l’uscita nel film nelle sale. Certo è che lo spin-off dedicato alla canaglia spaziale si presta indubbiamente a un gran numero di riferimenti – specialmente nell’amicizia tra Han e Lando e nel rapporto tra Han e Chewie – agli eventi narrati nei film usciti tra il 1977 e il 1983.

Qui di seguito il possibile richiamo alla sequenza nel palazzo di Jabba. Nel video in alto trovate il nuovo promo e uno speciale dietro le quinte del film con Alden Ehrenreich:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Fonte: CB