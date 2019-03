Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Online è approdato il trailer italiano di, nuovo film targato Netflix con protagonista(Jane the Virgin, Annientamento).

Il lungometraggio arriverà sulla piattaforma streaming dal 19 aprile. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto la sinossi ufficiale:

Jenny (Gina Rodriguez), un’aspirante giornalista musicale, ha appena ottenuto il lavoro dei suoi sogni presso una famosa rivista e sta per trasferirsi a San Francisco. Putroppo, il suo ragazzo (Lakeith Stanfield) decide di metterci una pietra sopra dopo ben nove anni anziché proseguire la relazione a distanza. Per consolarsi, Jenny e le sue migliori amiche Erin (DeWanda Wise) e Blair (Brittany Snow) vanno a New York per un’ultima folle avventura. Dalla sceneggiatrice e regista Jennifer Kaytin Robinson (ideatrice della serie Sweet/Vicious per MTV), SOMEONE GREAT è una storia spassosa e commovente sull’amicizia, sull’amore e sul difficile passaggio dall’adolescenza all’età adulta.