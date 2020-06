La musica è vita. Devi solo sapere dove guardare. Passa le tue ore preziose facendo ciò che farà emergere il vero te – l’essere brillante e appassionato che è pronto per portare qualcosa di significativo in questo mondo. Preparati perché la tua vita sta per iniziare.

La Pixar ha diffuso un nuovo teaser di, il film d’animazione in uscita a novembre nei cinema. Nel filmato, che dura un minuto, vediamo la giornata tipo di Joe, il protagonista doppiato da. Insegnante di musica delle scuole medie, per Joe la musica è tutto:

Il suo sogno è di diventare un musicista Jazz, ma proprio quando sta per fare il suo grande debutto un incidente inaspettato… farà allontanare la sua anima dal suo corpo. Verrà trasportato in un luogo fantastico dove le nuove anime ricevono le loro personalità, i loro interessi e le loro peculiarità prima di raggiungere la terra. Là farà amicizia con un’anima chiamata semplicemente “22” (doppiata da Tina Fey), che lo aiuterà a tornare sulla Terra.

I realizzatori del film, incluso il regista Pete Docter e il co-regista e sceneggiatore Kemp Powers e la produttrice Dana Murray, hanno unito le forze con l’antropologa ed educatrice Dr. Johnnetta Cole e con il pianista jazz di fama mondiale Jon Batiste per proporre questo teaser durante un panel virtuale all’Essence Festival of Colture. Il video include anche un assaggio di “Parting Ways”, scritta, prodotta ed eseguita da Cody Chesnutt. Cole e Batiste sono consulenti culturali per il film.

Ricordiamo che Soul doveva uscire a giugno, ma è stato rinviato al 20 novembre. Potete vedere il video qui sopra.