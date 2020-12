Manca sempre meno all’uscita di, il film d’animazione che sarà a Natale su Disney+, e così il materiale promozionale si fa sempre più denso, anche grazie al coinvolgimento dei protagonisti nell’attività stampa.

Qui in alto potete ammirare una featurette incentrata sulla musica, mentre a seguire alcuni commenti dei protagonisti del film. I due registi, ad esempio, hanno parlato di come il film riesca a sovvertire la classica storia sul raggiungimento dei sogni:

Da piccoli ci sentiamo un po’ condizionati a dire cosa vogliamo fare da grandi e a decidere cosa vogliamo realizzare per sentirci felici. Per alcune persone è così. Io ad esempio trovo grande gioia nel fare quello faccio, ma non è questo il fine ultimo. La vita è fatta di altre cose. Questo film esplora questo aspetto. Siamo abituati e influenzati dall’idea di: “segui i tuoi sogni e basta”. Perciò cambieremo un po’ questo tipo di approccio.

Angela Basset ha invece parlato delle sue ispirazioni per il ruolo di Dorothea Williams, ammettendo di aver preso come esempi le leggende del jazz realmente esistite Dorothy Donegan e Betty Carter, mentre Tina Fey ha parlato con Cinemablend del suo peculiare metodo per ottenere un ruolo nel film. Sulla possibilità che abbia attivamente puntato attivamente al ruolo ha spiegato:

Sì, nella mia testa! Già, stavo puntando al ruolo con alcuni trucchi mentali da Jedi. Anni fa mi fu chiesto di doppiare la versione americana di Ponyo, che fu molto avvincente. Un altro film dall’impianto visivo spettacolare. In generale adoro andare nei parchi Disney, perciò non ho fatto nulla di diverso dal dire a ogni singola persona incontrata ai parchi che avrei voluto essere in un film Disney.

Soul sarà su Disney+ a Natale.

Tra i doppiatori nella versione italiana troveremo Paola Cortellesi (22) e Neri Marcorè (Joe Gardner); l’attore e compositore Jonis Bascir (il barbiere di Joe, Dez); la pallavolista Paola Egonu (Sognaluna); l’artista musicale David Blank(cantante nella metropolitana); la modella e influencer Paola Turani (Maria Antonietta); e le influencer Marta Losito (Rachel) e Giulia Penna (Juliet).

La sinossi:

Che cosa vi rende davvero voi stessi? Il nuovo lungometraggio targato Pixar Animation Studios Soul presenta Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra. Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima precoce che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.

Nel film, Joe è doppiato da Jamie Foxx, mentre Phylicia Rashad è sua madre. Daveed Diggs interpreta la nemesi di Joe, Paul, mentre Tina Fey interpreta 22. Tra i doppiatori anche Questlove.

A comporre la colonna sonora originale troviamo che Jon Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross.

Quanto attendete Soul? Ditecelo nei commenti!