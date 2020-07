Il team di How It Should Have Ended ha realizzato un nuovo video della serie “come sarebbe dovuto finire”. Questa volta il video è dedicato a, cinecomic diretto daapprodato nelle sale nel 2004.

Potete vedere il divertente video nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi del film:

Il mite Peter Parker fa sempre pi fatica a conciliare la vita del tranquillo e timido studente con quella del supereroe al servizio della giustizia. Tormentato dai suoi segreti, Peter si rende conto che i rapporti con le persone che ama sono in pericolo. Ma presto dovrà impegnare tutte le sue energie per sconfiggere un nuovo brillante e temibile nemico, Otto Octavius che si e’ trasformato nel tentacolare e malvagio Doc Ock.

Nel cast troviamo Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Alfred Molina e Rosemary Harris.

Il film, diretto da Sam raimi, è arrivato nelle sale nel 2004.

