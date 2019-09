Per promuovere l’edizione home video dila Sony ha inaugurato il sito del Daily Bugle, la celeberrima testata diretta da, ora votata alla diffusione di fake news online nonostante dichiari esattamente l’opposto di questo.

Potete raggiungerlo cliccando l’immagine qua sotto.

Sul sito è presente anche un video in cui il direttore smaschera, ancora una volta, il “diabolico psicopatico” noto come Spider-Man.

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo.

I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.