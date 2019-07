Attenzione: l'articolo contiene spoiler

È uscito al cinema mercoledì

Ne abbiamo già parlato in una videorecensione no spoiler, ma al ventitreesimo film dei Marvel Studios abbiamo abbiamo voluto dedicare anche una videorecensione più articolata e ricca di spoiler, da vedere necessariamente dopo aver visto la pellicola al cinema.

Trovate la videorecensione qui sopra, mentre subito sotto la sinossi ufficiale trovate il podcast audio:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono m eno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.