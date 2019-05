Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Durante lo show di Ellen è stata proposta la prima clip di, il cinecomic di Jon Watts dal 10 luglio nelle sale italiane.

Nell’estratto, che trovate nella parte superiore della pagina, Quentin Beck a.k.a. Mysterio (Jake Gyllenhaal) spiega il Multiverso a Peter Parker puntualizzando come quella che lui – e noi – conosciamo è Terra 616, mentre quella da dove proviene lui è Terra 838.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Michael Keaton, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.