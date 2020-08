In occasione del compleanno di, Spike Lee ha realizzato una versione aggiornata del video musicalee pubblicato sul canale Youtube ufficiale dedicato al leggendario cantante.

Dagli Stati Uniti, al Regno Unito passando per la Spagna e il Brasile, il video musicale presenta ora una serie di scene e video girati durante le proteste del movimento Black Lives Matter.

Come spiegato dal regista in persona:

Le grandi canzoni di protesta non invecchiano, non diventano stantie o irrilevanti perché la lotta continua. Ecco perché They Don’t Care About Us è un inno in questo mondo caotico e pandemico in cui viviamo. Per celebrare la nascita di Michael Jackson, abbiamo realizzato un corto di They Don’t Care About Us per continuare la battaglia per l’uguaglianza di tutti. È questa la verità. Restate al sicuro.

Spike Lee