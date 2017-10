Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Laura Dern sulla sua esperienza sul set, nuova foto di Amilyn Holdo

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Attenzione: contiene spoiler

Laura Dern, nel cast di Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha avuto modo di svelare al pubblico una nuova immagine del suo personaggio nel film di Rian Johnson. L’attrice interpreta il Vice Ammiraglio Holdo, spesso in disaccordo con il Generale Leia Organa circa la gestione delle risorse e le strategie in seno alla Resistenza contro il Primo Ordine. Durante lo show di Ellen DeGeneres l’attrice ha raccontato la sua esperienza sul set:

Ho avuto la più bella esperienza della mia vita. Mi sono sentita come quando avevo 7 anni. Rian Johnson continua a raccontate questa storiella imbarazzante di quando si è accorto, in sala di montaggio, che in una scena nella quale uso delle armi facevo io stessa i rumori delle mie armi con la voce. Questo perché lo facevo davvero quando ero piccola, e sul set mi sentivano tutti fare “PEW! PEW!” con la voce. È imbarazzante, lo so, ma si tratta di Star Wars! Ero talmente emozionata di essere lì che davvero pensavo di stare giocando come quando ero piccola.