Riusciremo in un prossimo futuro a sviluppare tecnologie mirabolanti al pari del Bacta Tanks (particolare sostanza chimica in grado di rigenerare tessuti nelle ferite) e del congelamento in Carbonite come visto in

Un nuovo episodio di Science and Star Wars si concentra esattamente su questi due aspetti, anche se i test eseguiti nello show non fanno ben sperare…. almeno non per quanto riguarda il congelamento nella Carbonite.

Trovate il video con tutte queste informazioni nella parte superiore della pagina.

FONTE: GeekTyrant