IGN ha diffuso in esclusiva il primo trailer di, che sarà disponibile in Blu-Ray e Digital HD in primavera.

Il film d’animazione dedicato alla celebre Task Force X è prodotto dalla Warner Bros. Animation, la DC Entertainment e la Warner Bros. Home Entertainment.

Nel cast vocale Christian Slater (Deadshot), Billy Brown (Bronze Tiger), Liam McIntyre (Captain Boomerang), Kristin Bauer van Straten (Killer Frost), Gideon Emery (Copperhead), Tara Strong (Harley Quinn) e Vanessa Williams (Amanda Waller).

A seguire la sinossi: