Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Si è conclusa ieri sera l’edizione 2019 del Sundance Film Festival, la kermesse più importante del cinema indipendente americano che si svolge ogni anno a gennaio a Park City (Utah).

Anche quest’anno, dopo l’en plain delle registe donne dell’anno scorso, i quattro Gran Premi della Giuria sono andati tutti a film diretti o co-diretti da donne: Clemency di Chinonye Chukwu (film drammatico americano), One Child Nation di Nanfu Wang (documentario americano), The Souvenir di Joanna Hogg (film drammatico internazionale), e Honeyland di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov (documentario internazionale).

Ecco tutti i vincitori:

FILM DRAMMATICI AMERICANI

Grand Jury Prize – “Clemency,” director: Chinonye Chukwu

Directing – “The Last Black Man in San Francisco,” director: Joe Talbot

Waldo Salt Screenwriting Award – “Share,” screenwriter: Pippa Bianco

Special Jury Award for Vision and Craft – “Honey Boy,” director: Alma Har’el

Special Jury Award for Acting – Rhianne Barreto in “Share”

Special Jury Award for Creative Collaboration – “The Last Black Man in San Francisco,” director: Joe Talbot

DOCUMENTARI AMERICANI

Grand Jury Prize – “One Child Nation,” director: Nanfu Wang

Directing – “American Factory,” directors: Steven Bognar and Julia Reichert

Special Jury Award for Moral Urgency – “Always in Season,” director: Jacqueline Olive

Special Jury Award for Emerging Filmmaker – “Jawline,” directed by Liza Mandelup

Special Jury Award for Editing – “Apollo 11,” director: Todd Douglas Miller

Special Jury Award for Cinematography – Luke Lorentzen for “Midnight Family”

PREMI DEL PUBBLICO

U.S. Dramatic – “Brittany Runs a Marathon,” director: Paul Downs Colaizzo

U.S. Documentary – “Knock Down the House,” director: Rachel Lears

World Cinema Dramatic – “Queen of Hearts,” director: May El-Toukhy

World Cinema Documentary – “Sea of Shadows,” director: Richard Ladkani

FILM DRAMMATICI INTERNAZIONALI

Grand Jury Prize – “The Souvenir,” director: Joanna Hogg

Directing – “The Sharks,” director: Lucia Garibaldi

Special Jury Award – “Monos,” director: Alejandro Landes

Special Jury Award for Originality – “We Are Little Zombies,” director: Makoto Nagahisa

Special Jury Award for Acting – Krystyna Janda in “Dolce Fine Giornata”

DOCUMENTARI INTERNAZIONALI

Grand Jury Prize – “Honeyland,” directors: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov

Directing – “Cold Case Hammarskjold,” director: Mads Brugger

Special Jury Award for No Borders – “Midnight Traveler,” director: Hassan Fazili

Special Jury Prize for Impact for Change – “Honeyland,” directors: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov

Special Jury Award for Cinematography – “Honeyland,” Fejmi Daut, Samir Legume