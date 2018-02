Durante il Super Bowl è andato in onda il primo spot televisivo di, il nuovo film d’azione con Dwayne Johnson diretto da(Una Spia e Mezzo).

Il progetto è descritto come un thriller d’avventura ambientato in un mega-grattacielo in Cina, in stile Die Hard o L’Inferno di Cristallo (1974).

Beau Flynn (San Andreas, Viaggio nell’isola Misteriosa) ha prodotto il progetto con la FlynnPictureCo. insieme alla Seven Bucks Productions. La data d’uscita nelle sale americane è fissata per il 18 luglio 2018.

Potete ammirare lo spot in attesa del trailer qui in alto.