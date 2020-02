si sono scatenate per un quarto d’ora durante l’attesissimo half time show al Super Bowl LIV: le due popstar hanno conquistato il pubblico dell’Hard Rock Stadium di Miami, Florida, dove i San Francisco 49ers sono stati incoronati campioni della stagione 2019.

Le due popstar hanno eseguito dei medley dei loro più grandi successi, accompagnate da ospiti come Bad Bunny e J Balvin, prima di riunirsi insieme per il gran finale in compagnia della figlia di Jennifer Lopez con una fusione tra Let’s Get Loud e Born in the USA.

Ma un momento in particolare ha colpito l’immaginario di chi ha visto Hustlers – Le Ragazze di Wall Street, pellicola diretta da Lorene Scafaria per la quale la Lopez ha vinto diversi premi della critica (tra cui quelli di Los Angeles e i Satellite Awards), è stata nominata al Golden Globe e agli Screen Actors Guild Awards e ha “sfiorato” la nomination all’Oscar. Si tratta di una sequenza nella quale la popstar si è esibita in una provocante pole dance, che ha imparato con l’aiuto della ballerina e coreografa professionista Johanna Sapakie allenandosi per due mesi e mezzo prima delle riprese della pellicola (da lei co-prodotta). Piuttosto emblematico il commento dalla stessa regista del film su Twitter:

Potete vedere il video integrale qui sopra: include molti cambi di costume e anche un breve tributo a Kobe Bryant. Queste tutte le canzoni incluse nell’halftime show:

Shakira:

“She Wolf”

“Empire”

“Whenever, Wherever”

“I Like It Like That” (with Bad Bunny)

“Chantaje”

“Hips Don’t Lie”

“Waka Waka”

Jennifer Lopez:

“Jenny From the Block”

“Get Right”

“Waiting for Tonight”

“Love Don’t Cost a Thing”

“Mi Gente” (with J Balvin)

“On the Floor”

“Born in the USA” with Emme Maribel Muñiz

“Let’s Get Loud”

Ecco invece un mashup delle scene di pole dance di Jennifer Lopez in Le Ragazze di Wall Street:

