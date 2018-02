, regista di, non dispiacerebbe vedere una folle commedia romantica interna all’Universo Cinematografico Marvel con protagonisti Visione e Scarlet Witch. Chiaramente, il progetto non è in programma ai Marvel Studios: la curiosa idea è solo parte di un’intervista durante la quale il regista ha dato libero sfogo alla sua goliardia.

Intervistato da Entertainment Tonight, Waititi ha avuto modo di parlare del suo lavoro in Thor: Ragnarok e di alcune potenziali idee per il futuro:

La gente mi chiede spesso “Faresti un altro Thor?”. Certo che lo farei, anche perché non sembrerebbe “il quarto thor” ma “il secondo Ragnarok”. Abbiamo reinventato la saga in un modo emozionante. Quindi, se Chris Hemsworth fosse nuovamente coinvolto, non ci sembrerebbe di lavorare a Thor per l’ennesima volta molta ma per la seconda o la terza. Stessa identica cosa per quanto riguarda Mark Ruffalo.

Al momento, lo ricordiamo, non è in cantiere neanche un quarto film su Thor, dal momento che il contratto che lega Hemsworth ai Marvel Studios è in scadenza.

Potete vedere l’intervista – durante la quale Waititi scherza ipotizzando una commedia romantica interna all’UCM – nel video in alto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: GeekTyrant