A pochi giorni, ormai, dall’uscita dinei cinema italiani, europei e internazionali (negli Stati Uniti si terranno delle anteprime in alcuni cinema il 31 agosto), la Warner Bros ha pubblicato il trailer finale del blockbuster di Christopher Nolan.

Il trailer di Tenet è ricco di scene inedite (molte delle quali d’azione) e dura oltre tre minuti, tuttavia riesce a mantenere intatto il mistero che circonda la trama. Potete vederlo qui sopra!

Vi ricordiamo che noi di BadTaste.it celebreremo l’uscita di Tenet ad Arcadia Cinema di Melzo, che proporrà il film nel formato in cui è stato girato, e cioè in pellicola 70mm Large Format, nella gigantesca Sala Energia.

(seleziona 26/8 alle ore 10:30 o 21:00 in Sala Energia)

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.