Online è approdato il teaser trailer di, il lungometraggio animato di(Your Name, Il Giardino delle Parole).

Il film, in uscita nei cinema giapponesi il prossimo 19 luglio, come riportato da BadComics, racconta la storia di Hodaka, liceale che lascia la sua casa situata su un’isola per trasferirsi a Tokyo. Il ragazzo ha da subito problemi economici, e per questo trascorre le sue giornate isolato da tutti, finché non trova lavoro come scrittore per una misteriosa rivista sull’occulto. Mentre le giornate si fanno sempre più piovose, Hodaka incontra una ragazza di nome Hina in grado di controllare gli elementi atmosferici…

Vi ricordiamo che dal 13 al 15 maggio sarà proiettato nei cinema italiani 5 cm al secondo, il secondo lungometraggio animato diretto da Shinkai.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

FONTE: 9gag