, il film diretto da(Deadpool) e prodotto da James Cameron, è stato protagonista al Comic-Con ieri sera (in California era ovviamente mattina).

Se non avete avuto modo di seguire in diretta l’evento tenutosi nella leggendaria Sala H, in questo articolo trovare il riepilogo del live blog.

Durante questo atteso appuntamento in compagnia dei vari talent che hanno preso parte alla lavorazione della pellicola – James Cameron non era fisicamente presente, ma ha mandato “un messaggio da Pandora” – è stata proposta anche una nuova featurette del lungometraggio.

Featurette che è stata poi diffusa online dalla Paramount e dalla 20Th Century Fox, le due major che, insieme alla Skydance, hanno dato vita al film.

Come noto, la pellicola seguirà direttamente gli eventi dei primi due capitoli diretti da Cameron ignorando completamente tutte le pellicole da Terminator 3 in poi.

Proprio in merito a ciò, il regista ha avuto modo di spiegare in una recente intervista:

È ambientato in un nuovo futuro condizionato da quello che Sarah ha fatto alla fine di Terminator 2. Ed è peggio che mai, ma ci dà la possibilità di vedere in azione questi nuovi personaggi.

Non appena sarà possibile, avremo modo di raccontarvi un sacco di segreti sulla lavorazione del blockbuster con il riepilogo della nostra set visit, effettuata a settembre del 2018 in quel di Budapest in esclusiva web italiana.

Intanto potete godervi la featurette nella parte superiore della pagina.

Terminator: Destino Oscuro, scopri tutto quello che c’è da sapere sul film!

Tutte le notizie e gli approfondimenti sul film nella nostra scheda.

Terminator: Destino Oscuro sarà al cinema il 31 ottobre.

Nel cast vi saranno Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger.

Tra gli sceneggiatori coinvolti ci sono David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che stanno lavorando a stretto contatto Ellison e Cameron.