Se state cercando un modo per far passare il tempo durante questa quarantena?! Forse abbiamo trovato qualcosa di interessante da segnalarvi. Il canale You Tube ufficiale del trio comicoha infatti reso disponibile gratuitamente l’intero spettacolo “The Best of Aldo Giovanni e Giacomo” datato 2016.

Il lungo video rimarrà disponibile su You Tube fino al 23 aprile.

Potete vedere lo spettacolo nella parte superiore della pagina.

Da You Tube:

Dai gemelli a Pdor, dai chirurghi al museo di arte moderna, guarda subito THE BEST OF ALDO GIOVANNI E GIACOMO! Lo spettacolo teatrale completo sarà online fino al 23 aprile 2020! Non lasciartelo scappare!

Tra gli ultimi lavori del trio comico al cinema segnaliamo Odio l’Estate (2020), Fuga da Reuma Park (2016), Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo (2014), La Banda dei Babbi Natale (2010), Il Cosmo sul Comò (2008) e Tu la conosci Claudia? (2004).

