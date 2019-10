La Fox Searchlight ha pubblicato in rete il primo trailer di, film con protagonista(Lion) diretto da(Morto Stalin, se ne fa un’altro).

Il film aprirà il BFI London Film Festival il 2 ottobre 2019 per poi uscire nelle sale nel 2020.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Del gremito cast fanno parte anche Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi, Ben Whishaw, Paul Whitehouse, Aneurin Barnard, Daisy May Cooper, Morfydd Clark, Benedict Wong, Gwendoline Christie, Anthony Welsh e Rosalind Eleazar.

Qua trovate la sinossi ufficiale del romanzo di Dickens:

Il piccolo David, orfano di padre, vive felicemente con la governante e la madre, che dopo qualche anno decide di risposarsi con il freddo e severo Mr Murdstone di accogliere in casa la cognata, una donna crudele e insensibile. I due la convincono a mandare il figlio in collegio. Quando ritorna a casa, David scopre che sua madre ha avuto un altro bambino, ma è maltrattata dal marito e terribilmente infelice, tanto che morirà poco dopo. Rimasto solo, il ragazzino viene costretto dal patrigno a lavorare in una delle sue fabbriche, fino a che decide di fuggire… Il romanzo di Charles Dickens descrive la vita di David Copperfield dalla nascita all’età adulta, passando dall’innocenza dell’infanzia alla consapevolezza della maturità, attraverso numerose difficoltà e varie vicissitudini, molte delle quali si ispirano a eventi realmente accaduti all’autore. Parallelamente alla sua storia, si snodano le vicende di molti altri personaggi, un’umanità variegata e memorabile.