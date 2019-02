È online (invero da qualche settimana) il trailer di, il film prodotto da Mel Gibson in archivio da anni a causa di una battaglia legale tra il produttore e Voltage Pictures vinta poi proprio da Voltage che ha deciso per una distribuzione nel 2019.

Il film, come il libro del 1998, segue la vera storia della creazione dell’Oxford English Dictionary, un racconto che scava nella follia e nel genio di due uomini che hanno cambiato per sempre la storia della letteratura. Gibson vestirà i panni del professor James Murray, colui che nel 1857 diede vita al progetto, mentre Penn sarà il Dr. W. C. Minore, un uomo con un passato da detenuto in un manicomio criminale che presentò più di 10.000 voci da inserire nel dizionario.

Alla regia lo sceneggiatore e produttore Farhad Safinia (Apocalypto), mentre la sceneggiatura è stata affidata a John Boorman e Todd Komarnicki. Protagonisti Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer, Ioan Gruffudd e Steve Coogan.

Fonte: Playlist