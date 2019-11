Arriverà al cinema per soli tre giorni, il 18, 19 e 20 novembre, il nuovo film scritto e diretto da Scott Z Burns (sceneggiatore di The Bourne Ultimatum e Contagion) intitolato, con protagonista Adam Driver

Il film racconta la storia vera di un dipendente del senato di nome Daniel J. Jone (Driver) che indagò i metodi di tortura utilizzati dalla CIA dopo l’11 settembre, dal water-boarding alla privazione dei sensi, e svelò uno scandalo senza precedenti.

Ricchissimo il cast di comprimari, che include nomi come Annette Bening, Jon Hamm, Sarah Goldberg, Michael C. Hall, Douglas Hodge, Fajer Kaisi, Ted Levine, Jennifer Morrison, Tim Blake Nelson, Linda Powell, Matthew Rhys, T. Ryder Smith, Corey Stoll e Maura Tierney.

