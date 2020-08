Bleecker Street ha pubblicato in rete il primo trailer di, thriller con protagonisti(Millennium – Uomini che Odiano le Donne, Prometheus) e(Suicide Squad).

Diretto da Yuval Adler e basato su una sceneggiatura di Alden e di Ryan Covington, il film segue la storia di una donna (Rapace) che vive una vita tranquilla in periferia con suo marito (Messina). Un giorno però identifica il suo vicino (Kinnaman) come un soldato che ha commesso atroci crimini di guerra contro di lei. In cerca di vendetta la donna rapisce l’uomo e lo tiene in ostaggio.

Del cast fanno parte anche Chris Messina e Amy Seimetz. Il film arriverà in nelle sale degli Stati Uniti a partire dal 15 settembre, e poi in VOD dal 16 ottobre.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto potete vedere il poster:

Nel cast di The Secrets We Keep troviamo Noomi Rapace, Joel Kinnaman (Suicide Squad), Chris Messina e Amy Seimetz.

Yuval Adler ha diretto il film basandosi su una sua stessa sceneggiatura scritta insieme a Ryan Covington. Il film arriverà in nelle sale negli Stati Uniti a partire dal 15 settembre, e poi in VOD dal 16 ottobre.

Cosa ne pensate di questo trailer? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: YouTube