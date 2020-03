è tornato dietro la macchina da presa, questa volta per di dirigere il nuovo videoclip di, singolo del gruppo musicale statunitense delle

Il regista di Il filo nascosto ha già diretto, in passato, dei videoclip per le Haim come Summer Girl e Now I’m in It, e la nuova opera non fa altro che confermare il connubio artistico.

Potete ammirarla qui in alto.

Il regista intanto è al lavoro su un nuovo film ancora avvolto nel mistero. Quel che è certo è che sarà la Focus Features a distribuirlo nei cinema nordamericani, mentre la Universal Pictures tratterà i mercati internazionali. Si tratta della stessa squadra che aveva distribuito Il filo nascosto, candidato a sei premi Oscar.

Della storia sappiamo solo che sarà ambientata negli anni settanta, in un liceo della San Fernando Valley, e sarà incentrata su uno studente che è anche un giovane attore di successo. Sappiamo poi che si intrecceranno numerose storie parallele. Sarà la quarta volta che Anderson gira nella San Fernando Valley, dopo Boogie Nights, Magnolia e Ubriaco d’amore, e stavolta otterrà 2.5 milioni di dollari in sgravi fiscali.

A produrre il film vi saranno JoAnne Sellar e Daniel Lupi, insieme allo stesso Anderson.

Le riprese dovrebbero in California tra la primavera e l’estate e a breve dovrebbero essere annunciati i membri del cast e altri dettagli.

