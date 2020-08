In attesa di dedicarsi acon Emma Stone e Brad Pitt, Damien Chazelle si è dedicato a un interessante progetto per Apple , accettando di dirigere, un corto in formato verticale con un iPhone 11 Pro.

Dai film d’azione a quelli muti, da quelli di spionaggio ai western, Chazelle ha esplorato vari generi per raccontare la storia di uno stuntman. La colonna sonora è stata firmata dal premio Oscar Lorne Balfe.

Ecco anche un dietro le quinte:

Descritto come dramma originale ambientato nella Hollywood di una volta, Babylon è un “audace film d’autore con un budget sostanzioso“. Il progetto è stato scritto da Chazelle che si occuperà anche della regia. Nulla sappiamo sulla trama, ma a quanto pare la storia mescolerà personaggi reali a personaggi di finzione e che viene proposta come potenzialmente vietato ai minori. Il film sarà distribuito dalla Paramount, anche se vista l’emergenza Coronavirus e le sue conseguenze non è ancora chiaro quando entrerà in produzione.

Damien Chazelle, ricordiamo, ha di recente diretto First Man – Il primo uomo con Ryan Gosling; Emma Stone sarà invece prossimamente in Cruella, il film Disney sulle origini di Crudelia De Mon, che sarà nei cinema il 28 maggio 2021.